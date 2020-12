Mais de 600 motoristas ficaram parados na rodovia por pane veicular

No último feriado, 606 motoristas sofreram atraso na viagem de Natal devido a algum tipo de pane veicular no trecho sob concessão da BR-163, que vai de Itiquira a Sinop. O levantamento feito pela Concessionária Rota do Oeste mostra que, de 23 a 27 de dezembro, as equipes realizaram, em média, 122 atendimentos por dia. 70% dos acionamentos eram relacionados à pane mecânica.

Os dias com o maior número de pedidos de socorro foram quarta e quinta-feira (23 e 24), quando as equipes operacionais prestaram apoio a 153 e 138 motoristas, respectivamente. O feriado de Natal, 25 de dezembro, foi a data com menor quantidade de veículos parados na rodovia, com 79 ligações.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, considera que o número é alto e reforça a necessidade da revisão veicular antes da viagem de férias ter início. “Nós sempre alertamos para este cuidado, porque é uma atitude simples que evita o transtorno do atraso no cronograma e resguarda a vida de quem trafega”, explica.

Após o apoio das equipes da Concessionária, os motoristas podem seguir viagem ou têm os veículos guinchados e encaminhados para um ponto de apoio com estrutura que possibilita sanar o problema. Mas Ferreira ressalta que apenas o ato de parar na via já é um risco. “É importante ter em mente que a situação expõe tanto quem está dentro do veículo com problemas quanto quem está trafegando, ao perigo de um acidente”, diz.

Acidentes – Durante o período analisado, a Rota do Oeste contabilizou 60 ocorrências, sendo que destas, 34 não tiveram feridos e 4 foram com vítimas fatais.

O levantamento da Concessionária aponta que a quarta-feira (23) foi o dia com o maior número de ocorrências, seguido da quinta (24) e sexta-feira (25). Sábado e domingo (26 e 27) foram os dias com o menor número de ocorrências, com 7 atendimentos em cada um.

Se precisar, chame a Rota

As equipes da Rota do Oeste seguem com as atividades durante as festividades de final de ano. O usuário pode acionar o suporte pelo 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Além de solicitar atendimento, neste canal de contato os motoristas podem obter informações sobre as condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas etc. em tempo real.