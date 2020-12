Mariano fala de Jake e diz que não tem perspectiva do romance vingar

Eliminado na noite de quinta-feira (10) em A Fazenda 12, Mariano participou de uma rápida sabatina com Victor Sarro e Trouva na tradicional Cabine de Descompressão, minutos depois de Marcos Mion anunciar o resultado da Roça – ele disputou a permanência no jogo contra Jojo e Lipe.

Mariano foi questionado pelos apresentadores sobre o romance dele com Jakelyne no confinamento e sobre a possibilidade de a relação continuar fora do programa. O cantor foi sincero e afirmou que não há como ter uma perspectiva.

“Eu sou muito seguro de tudo que eu falei e fiz aqui dentro. Meu relacionamento com a Jake sempre foi muito preto no branco e a gente falou sobre isso várias vezes. Teve até uma vez que ela ficou chateada comigo, disse: ‘Você não quer nem tentar?'”, relatou o ex-peão, antes de se justificar.

“Mas não é isso, eu não sei como está minha rotina, como vai ser meu trabalho, como está a saúde dos meus pais, se vou ter que voltar para Campo Grande, se os shows já voltaram, não tenho como te dar uma perspectiva. Eu sempre deixei isso muito claro para ela. Aqui dentro era uma coisa, a gente se ajudava, se apoiava, se confortava, aí fora é outra.”

Mariano também comentou a polêmica de que teria se relacionado com Jake apenas pelo jogo, pois teria alguém aqui fora. Para quem não se lembra, ainda nas primeiras semanas do confinamento, a possibilidade de um suposto affair rendeu até briga generalizada depois que Luiza Ambiel colocou o sertanejo na parede.

“Eu conversei isso com a Jake, logo no começo, quando a gente começou a ficar, que eu ficava com alguém aqui fora. Eu não tinha um relacionamento, não era um namoro. Ma eu nunca estou sozinho, a verdade é essa, a gente sempre tem alguém”, assumiu Mariano, que assistiu à um vídeo em que Biel revela para Luiza que o cantor confirmou que tinha um affair fora do jogo durante conversa em uma festa.

“E eu realmente comentei isso na festa. A Luiza alegou que ela lia lábios, mas agora vendo o vídeo, foi realmente com ele (Biel) que eu comentei. Mas jamais disse que tinha um namoro. Inclusive, falei isso pra Jake: ‘Estou um pouco chateado, provavelmente magooei alguém lá fora’. Foi verídico, afirmei isso pra ela. Comigo as coisas são muito transparentes”, finalizou.