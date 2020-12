Marido encontra esposa morta a facadas dentro de casa em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso investiga mais crime contra mulher no estado. Desta vez, uma jovem de 27 anos foi assassinada a facadas dentro de casa nessa segunda-feira (30) na cidade de Reserva do Cabaçal. De acordo com a Polícia Militar, Adriana Aparecida de Souza Silva, foi encontrada pelo companheiro dela.

Ainda não há informações de quem cometeu o crime e nem a motivação.

Em depoimento, o companheiro de Adriana disse que saiu de casa por volta de 4h30 e que tentou falar com ela durante o dia. Ele ligou várias vezes no telefone dela, mas não conseguia contato. O companheiro afirmou à polícia que foi até a casa, por volta do meio-dia, e encontrou Adriana morta

Uma perícia foi feita na casa e o caso será investigado pela Polícia Civil.