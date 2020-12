Mato Grosso Saúde agora tem rede para pronto atendimento online 24h

O Mato Grosso Saúde melhora os atendimentos e inova com o Pronto Atendimento digital 24 horas por dia. A modalidade foi pensada na comodidade dos seus beneficiários de Cuiabá e os do interior do Estado, bem como nas formas de barrar o avanço do novo coronavírus.

O serviço faz parte do sistema Livia Saúde, plataforma digital da empresa credenciada ao Mato Grosso Saúde, Dasa, que já está em funcionamento, para levar atendimento médico de forma online a todos os servidores beneficiários e seus familiares.

Para a presidente da autarquia, Misma Thalita dos Anjos, a modalidade é um grande avanço tecnológico, pois garante um atendimento rápido em qualquer localidade do país, bastando o beneficiário ter acesso a internet.

“Não é preciso ter um grande aparato tecnológico, através da câmera e áudio do próprio celular, os nossos beneficiários podem receber atendimento dos nossos médicos conveniados. Isso também garante o atendimento para os beneficiários que estão no interior do Estado, ainda mais se estiverem sentindo algum tipo de sintomas relacionados ao Covid-19”, reforça Misma Thalita.

De forma rápida e fácil, os pacientes podem acessar a plataforma através do site liviasaude.com.br, pelos smartphones ou computadores com câmera e microfone, realizar o cadastro e seguir os passos indicados para liberação da consulta.

“Estamos sempre pensando no melhor cuidado para todos os nossos beneficiários e para toda a sua família”, finaliza a presidente do Plano.