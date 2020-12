Matrícula para novos alunos na rede municipal de Rondonópolis começa nesta 6ª

As matrículas para alunos novos à Educação Infantil e o Ensino Fundamental da rede pública municipal de Rondonópolis começam nesta sexta-feira (18). As unidades escolas estarão abertas para o atendimento ao público das 7h às 11h e 13 às 17h.

“A partir de 18 de dezembro terão início as matrículas para o ano letivo de 2021 dos alunos novos, que irão se estender até o término das vagas nas unidades”, informou a secretária municipal de Educação, Maristela Moraes da Silva.

Os pais ou responsáveis, que pretendem que os filhos ingressem na rede, devem procurar a unidade escolar de seu interesse para verificar se tem vagas disponíveis para efetuar a matrícula. Caso não tenha, deve-se, então, buscar outra unidade de ensino da rede.

Para a realização das matrículas, os pais ou responsáveis devem portar cópias da certidão de nascimento dos alunos, bem como do CPF, RG, tipo sanguíneo e o comprovante de residência. Também são necessárias cópias de documentos do responsável pela matrícula, atestado de transferência da escola anterior, cartão do Bolsa Família (NIS), caso seja beneficiário, e o cartão do SUS.

Atualmente, a rede municipal de Rondonópolis é composta por 69 unidades escolares. A secretária Maristela alerta aos pais ou responsáveis, que querem uma vaga na rede, para que fiquem atentos ao período para matrícula.

Ela lembra que os alunos matriculados na rede no ano letivo de 2020 já tiveram as suas matrículas renovadas automaticamente.