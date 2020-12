Mayra Cardi revela que vai casar ‘em breve’

Mayra Cardi revelou, na noite desta segunda-feira (21), que vai casar “em breve”. A influenciadora, que enfrentou uma separação conturbada com Arthur Aguiar, contou alguns dos seus planejamentos para o evento.

“Eu vou casar, em breve conto para vocês”, começou ela sem contar a identidade do seu novo parceiro.

Mayra ainda relembrou os outros dois casamentos surpresa que ela fez, o primeiro com Greto Guariz e o segundo com Arthur Aguiar. “Eu amo fazer [casamento] surpresa. Fiz dois casamentos surpresas. Óbvio que os maridos, que eram namorados na época, queriam muito casar”, afirmou ela.

Ela disse que chegou a fazer cinco pedidos de casamento para Greto com cinco alianças diferentes com direito até salto de paraquedas e ajuda de Anitta.

Por fim, a influenciadora disse que está empolgada para a realização do seu próximo casamento que acontecerá em breve. “Eu estava lembrando disso porque vou casar. Em breve contarei mais sobre meu casamento. Eu amo casar, mas esse vai ser o melhor de todos. Se Deus quiser vai ser o melhor casamento da história”, garantiu.