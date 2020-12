Médico de Rondonópolis morre com a esposa e filho na BR – 364

Três pessoas da mesma família morreram em um acidente na manhã desta segunda-feira (28), na BR 364 – sentindo Jataí (GO).

Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a equipe de resgate de Jataí foi acionada, para uma ocorrência grave, envolvendo um veículo com cinco passageiros sendo três crianças o pai e a mãe.

De acordo com as primeiras informações o veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore as margens da rodovia.

Três vítimas ficaram presas as ferragens já sem vida, sendo o médico psiquiatra de Rondonópolis, Dr. Cesar Balduino a esposa Drª Maila e o filho de oito anos.

As outras duas crianças foram resgatadas pela concessionária da via e foram levadas ao hospital municipal de Jataí.