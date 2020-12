Menino que estava desaparecido é encontrado com vida

A angustia da família de Heitor Maciel dos Santos, de 2 anos, terminou na tarde deste domingo (27). O Corpo de Bombeiros confirmou que o menino foi encontrado com vida na região do aterro sanitário, em Lucas do Rio Verde após quatro dias de buscas. Ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) para cuidados médicos.

O major e comandante do Corpo de Bombeiro de Lucas, Alex Queiroz da Silva disse, afirmou que o garotinho “está bem, consciente, apresenta algumas escoriações pelo corpo e apenas assaduras nas pernas. Foi feito uma denúncia. Ligaram no quartel informando que ele estava no aterro sanitário. Por coincidência era o local que estávamos fazendo buscas pela manhã. Alguém estava com ele. Por estar quatro dias desaparecido só tinha arranhões. Ele estava sem roupas”.

O menino estava desaparecido desde quinta-feira. Esta manhã, os bombeiros ampliaram área da atuação e tiveram reforço nas buscas com o cão Luke, que participou do resgate de vítimas no soterramento da mineradora em Brumadinho (MG).

Os pais e o menino residem em Campo Novo dos Parecis e foram a Lucas do Rio Verde passar o Natal com a avó da criança. Na quarta-feira à tarde, por volta das 15h, na véspera de natal, teria ocorrido queda de energia, o pai e mãe saíram para resolver o problema e a criança teria desaparecido.

VIDEO DA CRIANÇA COM OS BOMBEIROS