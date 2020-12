Mion ajuda Lucas Selfie e Raissa a reatarem romance

Na madrugada desta quinta-feira (17), após a exibição de A Fazenda, Marcos Mion fez uma live no perfil dele no Instagram com Lucas Selfie e Raissa. O apresentador ficou sabendo que os dois tinham se desentendido depois da festa final do reality show e decidiu agir como uma espécie de cupido para ajudar o casal.

Tudo começou quando Raissa ficou chateada com Selfie, pois achou que ele tinha ficado com Lidi Lisboa no hotel onde eles estão confinados. O ex-peão contou para Mion que sequer tinha visto a modelo após a festa que reuniu todos os participantes na sede de A Fazenda.

“Vocês já passaram por muito. Como assim?”, quis saber o apresentador, que pediu para que Lucas fosse até o quarto de Raissa.

“A gente tem que conversar. Eu vi, mas não vi e é um disse me disse. Simplesmente, sumiu ele, Lidi e Cartolouco. Eu bati na janela do quarto dele, ouvi gente e vi estava se escondendo”, alegou a ex-peoa.

Na tentativa de reconciliar o casal, Mion reforçou que a relação de Selfie e Lidi é apenas de amizade.

“Eu estou aqui para reconciliar vocês. Rai, a relação do Lucas com a Lidi é de irmão. Tenho certeza que a Lidi não tem esse olhar par ao Lucas. [Essa situação] foi construída num feno que tava sem fogo nenhum”, disse o comunicador. “Às vezes, o problema é entrar na pilha das pessoas. Vocês estão muito expostos, as pessoas querem saber e viver a vida de vocês. O casal ‘Selfissa’ é muito legal. Agora, na frente das 120 mil pessoas que estão aqui na DR, vocês vão selar a paz. Vocês são um casal incrível, vivam sem interferências externas, vão ser felizes”, completou.

Após o discurso de Mion, Selfie e Raissa se beijaram para delírio do apresentador e dos seguidores que acompanhavam a live: “Rapaz, depois dessa eu vou apresentar o Power Couple”, brincou Mion, que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter até a manhã desta quinta.