Miss Brasil 2019 gera revolta por ir à padaria

A Miss Brasil 2019, Elis Miele, foi alvo de críticas nas redes sociais nesta quinta-feira (2) após publicar em suas redes sociais que foi buscar pão em uma padaria próxima a sua casa estando infectada com covid-19.

“Estou dando um pulinho ali na padaria para comprar alguma coisa para comer porque a gente está com fome. Eu até mandei mensagem para os meninos, na padaria que eu sempre compro, se eles entregavam. Falaram que não, perguntei se eu podia pegar aí na porta”, disse ela de dentro de um carro usando máscara.

Ela continuou. “Não foi o caso dela, graças a Deus, mas fiquei com medo, sabe? Tive medo de não quererem me atender por causa do Covid, sabe? Sei que tem um preconceito muito grande com a doença. Vou comer meu pãozinho que eu estou com vontade. Não vejo a hora disso acabar, para voltar a minha rotina.”

Após a repercussão do caso, a modelo excluiu os stories em questão e publicou um novo vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido. “Nós não imaginamos que a situação tomaria tal repercussão. Foi um momento de ansiedade, de susto, de tensão e de fome, também. Por mais que eu tentei ser a pessoa mais cautelosa possível, eu não deveria ter saído de casa”, explicou.

Os fãs também comentaram o caso. “Elis gosto de você, quando vi o que fez achei desrespeitoso, sem nada de empatia ao próximo. Você pode ter tido todo cuidado do mundo mas se expor como fez transpareceu falta de respeito!”, disse um seguidor no perfil da modelo.

Já no perfil de fofoca de Rainha Matos, a desculpa foi replicada, mas não foi muito bem aceita pelos internautas. “Imagina se todo mundo começa a fzr isso pq acha q pedir desculpas resolve?”, disse uma. “Nem conheço, mas n aceito a desculpa não, sabia que tava com covid e mesmo assim foi”, escreveu outra. “Da próxima vez pega esse biscoito que você quer ganhar e come assim não precisa ir na padaria”, comentou uma terceira.