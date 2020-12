Mixto estreia com derrota e X-10 na Copa Centro América de Futsal

Começou a maior competição de futsal do estado, e a estreia do Mixto não foi das melhores. O Tigre da Vargas foi derrotado por 3 a 0, na partida inicial da Copa Centro América de Futsal, na noite da última quinta-feira, no ginásio Fiotão, em Várzea Grande.

Apesar de ter montado time experiente, o Alvinegro criou poucas oportunidades de gol ao longo da partida. Futsal Sem Drogas/Panelinha soube explorar os erros adversários, e nas jogadas em velocidade chegou à vitória. Brendo abriu o placar, Carlos ampliou e Rogério liquidou a fatura.

“Criamos poucas chances. Não fizemos uma boa partida e demos espaço ao adversário. Agora é levantar a cabeça e pensar nos próximos compromissos dentro da competição”, disse Marcão, fixo do Mixto.

Presença de público

Os amantes do futsal puderam matar a saudade de ver a bola pesada. O público compareceu aos ginásios Fiotão, Pimpão e Rio Verde, em Várzea Grande e Lucas do Rio Verde, respectivamente.

Para que o torcedor tivesse presente, foram seguidos os protocolos de biossegurança, como a instalação dos totens de álcool em gel, utilização das máscaras e aferição de temperatura. Cuidados necessários para evitar a disseminação da Covid-19.

“Estamos seguindo os protocolos estabelecidos pela OMS, prefeitura de Várzea Grande, Lucas do Rio Verde e Governo de Mato Grosso. A liberação foi de 75% da capacidade dos ginásios. Tudo isso para valorizar o esporte e também os clubes, que realizam alto investimento”, afirmou Suellen Marques, departamento técnico da Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS).

Resultados:

Sede Várzea Grande – ginásio Fiotão

Mixto 0 x 3 Futsal Sem Drogas/Panelinha

Santa Rita do Trivelato 7 x 1 Associação Araguaiense

X-10 4 x 3 Planalto da Serra

Sede Lucas do Rio Verde – ginásio Rio Verde

Sorriso Futsal 3 x 1 Real Negados

DLRV 3 x 4 Corujão

Santa Carmen 1 x 3 Penharol

Sede Lucas do Rio Verde – ginásio Pimpão

Diamantino 1 x 5 Assif/Nortao da Sorte

ULEC 3 x 4 Sorriso Hornets