Morador de residência é preso em flagrante por ‘gato’ de energia elétrica

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (DERF), cumpriu um

mandado de busca e apreensão na noite de da última sexta-feira (11) no bairro Vila Canaã.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO), a equipe de investigadores chegou ao local indicado para fazer a busca junto com os proprietários da residência que se encontra alugada, quando se deparou com o furto de energia elétrica.

A concessionária de energia elétrica que atende o município foi chamada e confirmou o crime.

No local mora um homem de 36 anos, que foi detido pela prática criminosa, vale lembra a ligação de energia elétrica diretamente da rede, incorre nas penas do crime de furto (art. 155, § 3º CP), cuja pena é de reclusão de um a quatro anos, e multa.

O homem foi detido em Flagrante Delito e foi encaminhado para a Delegacia Especializada para as providências necessárias. Todas essas informações constam no Boletim de Ocorrências de número 2020.305.110.