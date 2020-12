Motociclista fica ferido após tentar ultrapassar pelo lado direito

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete aconteceu na noite desta terça-feira (22) em Tangará da Serra – MT.

De acordo com as primeiras informações a caminhonete e moto estavam no mesmo sentido ambos Lions Internacional.

O motorista da caminhonete informou que deu sinal que iria estacionar à direita da Avenida e neste momento o motociclista fazia ultrapassagem pelo lado indevido, vindo consequentemente ocorrer a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu o motociclista com várias escoriações pelo corpo e foi encaminhado para uma unidade hospitalar em seguida.