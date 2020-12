Motociclista invade a preferencial e causa acidente no Monte Líbano

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta aconteceu na noite desta segunda-feira (14), no bairro Monte Líbano em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações o veículo Corolla seguia pela Rua Otávio Pitaluga e no cruzamento com a Rua Frei Henrique de Coimbra, o condutor da moto Titan 125 vermelha não respeitou o sinal de “pare”, invadiu a preferencial e causou o acidente.

O motoqueiro de 16 anos ficou com escoriações e uma lesão na perna esquerda aparentando ser fratura.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu o motociclista e o encaminhou para o Hospital Regional.

O pai do jovem compareceu no local do acidente para dar assistência ao filho e também ao motorista do carro que não se feriu e permaneceu no local.