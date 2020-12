Motociclista morre em acidente com carreta na MT – 130 em Rondonópolis

Um acidente com vítima fatal envolvendo uma motocicleta e uma carreta bitrem aconteceu na noite desta sexta-feira (18), no Km 30 da MT – 130 em Rondonópolis – MT.

A motocicleta Titan de cor vermelha seguia na frente da carreta sentido Poxoréu/ Rondonópolis e em determinado momento o condutor da moto que estava um pouco distante parou no meio da pista para fazer um contorno indevido.

De acordo com informações do motorista da carreta que transportava soja, quando ele viu a moto no meio da pista, fez um desvio rapidamente, invadindo o encostamento e mesmo assim o último vagão acertou o motociclista e em seguida tombou.

A equipe do Morro da Mesa foi acionado e socorreu o motociclista ainda com vida e o encaminhou para o Hospital Regional, onde não resistiu e veio a óbito.

A identidade do motociclista até agora não foi divulgada.