Motociclista perde o controle, bate em meio fio e fica desacordado

Um motociclista perdeu o controle do veículo e bateu no meio fio na noite desta quarta-feira (02), na Rua Casemiro de Abreu no bairro Monte Líbano em Rondonópolis –MT.

De acordo com relatos de testemunhas, o condutor estava bêbado e com a queda ele caiu cerca de 10m de distância da moto já desacordado.

A mãe da vítima de 37 anos, compareceu no local e por estar muito nervosa não conseguiu dar muitas informações de onde o filho estava vindo.

A ambulância avançada do Samu, compareceu ao local e encaminhou a vítima para o Hospital.