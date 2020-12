Motociclista tem fratura na perna após acidente em Rondonópolis

Um motociclista de 21 anos precisou ser imobilizado devido a uma fratura na perna. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a rua Arnaldo Estevão na noite desta sexta-feira (25), região central de Rondonópolis-MT.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência. O veículo FOX seguia pela Bandeirantes, quando o motociclista furou o sinal da Arnaldo Estevão, invadiu a preferencial e houve a colisão.

O condutor do carro permaneceu no local do acidente até a chegada do SAMU. O rapaz foi encaminhado para o Hospital Regional.