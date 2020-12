Motorista colide na traseira de moto com duas passageiras e foge sem prestar socorro

Duas mulheres em uma motocicleta foram atropeladas pelo motorista de um veículo, que se chocou com a traseira da moto e depois de arrastar a mesma por centenas de metros, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, que ficaram feridas.

O fato aconteceu por volta de 20 horas desse domingo (6), no momento em que as duas mulheres retornavam da região rural do Pontal do Areia em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha e, quando estavam na altura da unidade 2 da Casa Esperança, já próximo da Vila Paulista, já na zona urbana da cidade, foram surpreendidas por um veículo Palio de cor branca que vinha no mesmo sentido e acabou atropelando as duas ocupantes da moto por trás.

Depois de colidir na traseira da moto, o condutor do veículo passou por cima das duas e arrastou a moto por uma distância de cerca de cem metros. Por sorte, no momento do impacto as duas mulheres foram arremessadas para fora da pista, senão teriam se ferido com mais gravidade.

O motorista ainda dirigiu por mais algumas centenas de metros, quando seu carro parou de funcionar e, de acordo com relato de testemunhas, teve apoio de seu pai para fugir do local sem prestar socorro às vítimas, deixando o seu veículo abandonado.

As mulheres, que sofreram diversos ferimentos decorrentes do atropelamento, foram atendidas pelo Samu, que as encaminhou para receberem atendimento médico.