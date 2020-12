Motorista cruza a preferencial e causa acidente entre três veículos

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no final da tarde desta terça-feira (08) no cruzamento da rua Jorge Rico com a Dom Pedro, no Jardim Santa Marta em Rondonópolis. O condutor de um dos veículos é suspeito de estar dirigindo embriagado.

Segundo informações repassadas pelo Tenente Silveira da Polícia Militar, testemunhas relatam que o condutor do veículo preto seguia pela rua Jorge Rico, não respeitou o sinal de pare e invadiu a preferencial. Ele bateu em uma caminhonete que acabou capotando e batendo em outro veículo que estava estacionado.

Após a batida, o motorista evadiu-se do local, mas foi localizado por uma guarnição ainda nas imediações. Ele deve passar pelo teste do bafômetro.

Ninguém se feriu no acidente.