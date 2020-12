Motorista invade a preferencial, foge do local e deixa motociclista ferida

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro aconteceu na noite desta quarta-feira (02), no município de Tangará da Serra em MT.

A motociclista seguia pela preferencial com uma moto Biz de cor branca, de repente um veículo não identificado invadiu a pista colidindo com a motociclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu a vítimas com alguns ferimentos e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor do veículo fugiu do local e neste momento a placa do veículo se soltou e foi entregue para a PM, para a localização do suspeito.