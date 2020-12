Motorista não respeita sinal de “pare” e causa acidente de grande impacto

Um acidente envolvendo dois carros aconteceu nesta terça-feira (22), no bairro Parque São Jorge em Rondonópolis –MT.

O automóvel Pálio seguia na Rua 2 que é preferencial e o carro Escort estava na Rua 11 e não respeitando o sinal de “pare” invadiu em alta velocidade ocasionando uma colisão de alto impacto.

Com a batida o pneu do carro Pálio estourou e com isso o motorista perdeu o controle e bateu no muro de uma residência.

Os motoristas dos dois veículos ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde, após atendimento do Samu.

