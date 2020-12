Motorista perde controle, derruba árvore e quase atinge motociclista

Câmeras de Segurança de um estabelecimento comercial flagraram um acidente de trânsito que por pouco não terminou em tragédia em Cuiabá.

O acidente foi na manhã desta segunda-feira (7) na avenida das Torres. O veículo vermelho seguia sentido bairro quando o motorista perdeu o controle e avançou sobre o canteiro central derrubando uma árvore e invadindo a pista contrária.

Por pouco um motociclista, que vinha no sentido contrário, não foi atingido. Ninguém ficou ferido, no entanto os moradores do entorno reclamam do excesso de velocidade na avenida que liga, por exemplo, o bairro Pedra 90 com o centro da capital de Mato Grosso.

Questionada, a Secretaria de Mobilidade Urbana disse que já iniciou os estudos para a instalação de redutores de velocidade na avenida.

Os trabalhos devem começar no mês de janeiro de 2021.