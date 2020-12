Motorista sobrevive após caminhão-tanque tombar na BR-364

Mais um acidente grave foi registrado na BR-364, próximo a vila Garça Branca na noite desta terça-feira (01), aproximadamente 60 km de Pedra Preta. Um caminhão Scania, modelo 111 carregado de sebo, saiu de Linhares- SP com destino a Campo Verde, em Mato Grosso.

O motorista e um companheiro de empresa combinaram de dormir na Vila Garça Branca, mas, poucos quilômetros antes, acabou capotando o caminhão.

O colega que seguia na frente ouviu no rádio sobre o acidente, fez o retorno na pista e encontrou o amigo fora do caminhão. O SAMU de Rondonópolis foi acionado para atendimento da ocorrência. Não houve informação sobre as ferimentos da vítima.

O condutor identificado como Fernando Gonçalves de 45 anos disse ao companheiro de estrada, que em certo momento, sentiu a carreta pender no acostamento, tombando, e inevitavelmente puxando o cavalo mecânico, que ficou totalmente destruído.

Ele foi encaminhado para o Hospital Regional.