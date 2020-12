Movimento cobra tombamento da sede da Fazenda Velha, que data do início do século passado

Uma das construções mais antigas da cidade, se não a mais antiga, a sede da Fazenda Velha, uma construção de adobe e aroeira com quatro quartos, duas salas e varandas, datada do início do século passado, está abandonada e corre o risco até de desaparecer. Por conta de sua importância histórica para Rondonópolis, um grupo de cidadãos da cidade cobra que a construção seja tombada e preservada para as futuras gerações.

De acordo com a professora do Departamento de História da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Jocenaide Rossetto, a construção histórica é ameaçada pelas futuras obras de continuação da Avenida W11, que passará a cerca de 200 metros da mesma, que também está se degradando por conta da ação da chuva. “Desde 2016, o Conselho Municipal de Cultura vem comunicando à Secretaria Municipal de Cultura sobre a sua importância histórica e cultural e a necessidade de providencias. No mesmo sentido o Conselho entrou em contato com a equipe técnica da Secretaria de Estado de Cultura solicitando o Tombamento e ajuda nas negociações com o município, todavia, até o momento não houve providências”, afirmou.

Ainda de acordo com a professora, que lidera um movimento que cobra o tombamento da construção, a casa histórica ainda possui os quatro quartos e duas salas que se comunicam, duas varandas sendo uma onde há o poço, a cozinha e uma despensa em condições de serem preservadas e restauradas, mas há uma urgência no tombamento, para que esse importante testemunho da história DE Rondonópolis não seja perdido de vez.

O local serviu por muito tempo como ponto de apoio de navegação, quando o Rio Vermelho era usado para a navegação de barcos que vinham de outras localidades, e foi uma fazenda de criação de gado, tendo fornecido a carne para as pessoas que trabalharam na construção da linha telegráfica que interligou o estado com o restante do país, coordenado pelo Patrono da cidade e das Comunicações, o Marechal Candido Mariano da Silva Rondon.