MPE questiona nomeação de “companheiros” na Controladoria

A Secretaria de Transparência e Controle Interno, criada pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD) em julho desse ano, está na mira do Ministério Público Estadual (MPE), que entende que o órgão não cumpre com a função para a qual foi criada e ainda atrapalha a fiscalização dos atos e gastos públicos. Isso porque o prefeito nomeou para os cargos de chefia da secretaria aliados seus, ao invés de entregar a pasta para um concursado, o que no entendimento do MPE acaba desviando o órgão de sua função, que seria fiscalizar as ações dor próprio prefeito.

Para o MPE, a atitude de Pátio de colocar comissionados de sua confiança no lugar de servidores de carreira é uma clara afronta à um Acórdão do Tribunal de Justiça do estado, que considera a nomeação de comissionados para a função inconstitucional, já que “o sistema de controle interno não poder ser estruturado com uma relação de confiança com o chefe do Poder Executivo”, para que possa ter independência para exercer sua função fiscalizatória.

Dessa forma, o MPE cobra que seja criada uma estrutura formada somente com funcionários efetivos e com autonomia para fiscalizar atos do Executivo, bem diferente do que ocorre hoje, quando tudo fica entre “companheiros”.

Vamos acompanhar…