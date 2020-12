Mulher devolve anel de noivado de R$ 15 mil por ser ‘barato’ demais

Quanto custa o tão sonhado anel de noivado? O tema virou motivo de discórdia entre um jovem casal, e o debate foi parar nas redes sociais.

O noivo viralizou no Reddit depois de contar que sua companheira devolveu o anel que custou 3 mil dólares, o equivalente a 15 mil reais. O motivo: achou a joia “muito barata”.

A mulher esperava que o anel custasse 10% do salário do companheiro, entre US$ 10 e 15 mil. O rapaz contou que, apesar de receber uma boa remuneração no trabalho, enfrentou um ano difícil por causa da pandemia.

“Meus pais, minha irmã e meu sobrinho tiveram covid, então eu estava apoiando financeiramente todos eles por um tempo. Depois minha irmã perdeu o emprego e eu também a ajudei”, explicou no post.

O homem ainda teve que enfrentar a reprovação dos pais da noiva, que também não concordaram com o preço do anel. “No início, ela ficou muito feliz com ele, até que sua mãe, uma joalheira, o chamou de barato. Desde então, ela me devolveu e me acusou de subestimar ela e o que ela faz por mim”, afirmou.

O casal tem um filho de um ano e quatro meses, e é a noiva quem fica a maior parte do tempo com a criança, já que ele trabalha durante grande parte do dia. No entanto, grande parte dos internautas que comentaram o fórum declaram apoio ao noivo desesperado. “A ‘regra’ dos 10% é uma jogada de marketing inventada pela indústria de diamantes”, comentou um deles.