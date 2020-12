Mulher é baleada no abdômen e marido diz que tiro foi acidental

Uma mulher de 51 anos foi socorrida por uma ambulância da Concessionária Morro da Mesa, em uma propriedade rural na MT-130, cerca de 40KM do município de Rondonópolis-MT. Ela estava ferida comum tiro no abdômen.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia estadual, acionou a Polícia Militar informando sobre a ocorrência de disparo de arma de fogo na zona rural.

No local, os policiais encontraram o marido da vítima. Ele afirmou que a esposa estava manuseando uma arma, quando houve o disparo acidente.

No bolso da calça do suspeito haviam munições calibre 20, e no interior do quarto, mais munições calibres 22. A arma não foi localizada.

A mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Rondonópolis. O suspeito foi conduzido para 1ª Delegacia de Polícia.