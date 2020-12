Mulher é esfaqueada ao tentar impedir marido de sair para usar drogas

Uma mulher de 36 anos levou duas facadas do próprio marido na madrugada deste domingo (20) no bairro Jardim Maracanã em Rondonópolis. Ela foi encontrada caída no chão da cozinha.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a vítima contou à Polícia que havia terminado de jantar com o marido quando ele disse que iria sair para fazer uso de entorpecente.

Logo depois, após um descuido, ela conta que ele pegou uma faca e desferiu dois golpes nas costas dela e saiu.

A Polícia fez rondas pelo local, mas não conseguiu localizar o suspeito.