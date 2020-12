Mulher fica gravemente ferida em acidente e fratura o crânio

Um acidente envolvendo duas motos ocorreu na noite desta quinta-feira (03), na Rua Fernando Corrêa da Costa, bairro Vila Aurora em Rondonópolis – MT.

As duas motocicletas estavam do mesmo lado da via, na frente seguia uma mulher em uma moto Biz de cor preta e atrás vinha o condutor de uma Titan 125 de cor vermelha.

A mulher deu sinal para virar à esquerda na Rua Duque de Caxias e outro condutor também foi para a esquerda e não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto violento da batida ambos os motociclistas ficaram feridos e com lesões mais graves a condutora da Biz que teve afundamento no crânio e foi levada pelo Samu ao Hospital Regional.

O condutor da Titan teve vários ferimentos e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motociclista não teve a identificação divulgada, já a moça que estava na Biz foi identificada com o primeiro nome sendo Jaqueline .