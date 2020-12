Mulher grávida fica ferida após se envolver em acidente

Um acidente envolvendo um veículo Corsa Maxx e uma moto deixou uma mulher ferida, e uma família muito assustada e em estado de choque. A situação aconteceu na manhã desta sexta-feira (11) na rotatória do Anel Viário Conrado Sales com a Avenida dos Estudantes, em Rondonópolis.

De acordo com o condutor do automóvel, ele seguia pela Avenida dos Estudantes sentido bairro/centro, quando ao entrar na rotatória, não percebeu a motocicleta, que era pilotada por uma senhora, grávida de três meses, colidindo violentamente com a mesma.

Com a força do impacto, a frente do veículo Corsa ficou destruída, e a mulher foi lançada sob o para-brisas.

O Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro, e conduziu a vítima para o Hospital Regional de Rondonópolis.