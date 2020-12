Mulher no volante não respeita sinal de “pare, causa acidente e foge

Um acidente envolvendo dois veículos aconteceu no início deste sábado (12), no bairro São Bento em Rondonópolis – MT.

A colisão aconteceu entre as Ruas 8 e 13 e conforme as primeiras informações a motocicleta estava sentido Centro/bairro e o veículo em destino contrário, em um cruzamento a motorista do carro não respeitou o sinal de “Pare” e causou o acidente.

A condutora do veículo fugiu do local.

Na motocicleta havia duas pessoas, o condutor nada sofreu, porém, o irmão de 17 anos que estava na garupa, teve ferimentos e foi encaminhado pelo Samu, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).