Mulher que matou o marido com picareta é presa em MT

Uma mulher autora do homicídio contra o companheiro cometido na zona rural de Vila Rica foi presa pela Polícia Civil do município com apoio da Polícia Militar poucas horas após o crime. A suspeita de 36 anos foi autuada em flagrante delito.

O crime aconteceu no período da noite, em uma propriedade situada nas proximidades da Vila Carmelita, cerca de 80 quilômetros de Vila Rica, onde o companheiro da suspeita de 31 anos foi morto após ser atingido por golpes de picareta. Depois de cometer o homicídio, a mulher foi até um bar situado aos fundos da antiga rodoviária da cidade.

Logo que acionados para atender a ocorrência os policiais civis com apoio dos militares conseguiram localizar a suspeita no estabelecimento comercial. Ao perceber a chegada das equipes, a mesma foi ao encontro dos policiais, e perguntada sobre os fatos, ela assumiu ter matado o seu marido.

Diante dos fatos a mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia de Vila Rica, interrogada e autuada em flagrante pelo crime de homicídio. Após a confecção dos autos, a presa foi colocada à disposição da Justiça.