Mulher sofre fratura ao se envolver em acidente na Bandeirantes

Uma motociclista sofreu uma fratura em uma das pernas ao se envolver em um acidente na tarde desta terça-feira (15) no cruzamento da avenida Bandeirantes com a rua Odílio Ferreira, região da Vila Operária.

A vítima seguia na avenida e ao fazer o contorno para entrar na rua Odílio foi atingida por um carro que invadiu a preferencial.

Ela carregava uma muleta, pois, segundo testemunhas fazia um tratamento na coluna. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional devido ao ferimento.

A condutora do carro não se feriu, mas aguardou no local. A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e a Polícia Civil para registrar o Boletim de Ocorrências.