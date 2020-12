Mulher tem celular furtado enquanto trabalhava; PM recupera aparelho momentos depois

Uma mulher teve seu celular furtado na noite desse sábado (5) enquanto trabalhava. O fato aconteceu por volta de 19h40, em uma lanchonete localizada na Avenida Lions Internacional, em Rondonópolis, local de trabalho da vítima.

De acordo com o relatado no Boletim de Ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas na região e foi parada pela vítima, J.P.B, de 34 anos, informou aos policiais que um rapaz havia adentrado a lanchonete onde trabalha e se aproveitado do fato dela estar guardando alguns materiais no freezer e furtou o seu aparelho de celular, que estava no caixa do estabelecimento comercial.

Segundo a vítima, o homem usava uma camisa vermelha e calça azul, portava uma mochila nas costas e usava uma máscara preta no momento do crime.

Como o aparelho possui dispositivo que permite rastrear o mesmo, os policiais o localizaram em outra lanchonete próxima do local, que estava bastante movimentada no momento. Os policiais começaram então a abordar pessoas que estavam no local, mas não conseguiram localizar o aparelho.

Foi quando eles decidiram informar a todos os presentes ali o que estava acontecendo, quando uma mulher entregou o aparelho aos policiais e afirmou ter comprado o mesmo momentos antes pelo valor de R$ 200. Ela disse ainda que o homem que lhe vendeu o aparelho chegou a mostrar a foto da vítima do furto, mas afirmou que esta era sua esposa e que estavam passando necessidades, razão pela qual precisava vender o celular.

A mulher suspeita de receptação, R.V.P.Q.S., de apenas 18 anos e que está grávida de quatro meses, e a vítima foram encaminhadas para a 1ª Delegacia para prestar esclarecimentos à autoridade plantonista.