Mulher tem exposição óssea do pé após acidente entre motos

Mais um acidente foi registrado no início da tarde deste sábado (19), na rua Fernando Correa da Costa, próximo a entrada da ponte Otaviano Muniz, em Rondonópolis-MT. A colisão traseira entre duas motocicletas deixou uma mulher ferida, com exposição óssea do pé.

De acordo com as informações, após o fechamento do semáforo, os veículos pararam. O piloto de uma motocicleta acabou perdendo o controle, e para não bater em uma caminhonete que estava no trânsito, acabou entrando no chamado “corredor” e batendo na traseira de outra motocicleta.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).