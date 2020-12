Munhoz, da dupla com Mariano, se separa da mulher

Munhoz, da dupla com Mariano, se separou da mulher, Rhayssa Carvalho, menos de um ano após o casamento.

O sertanejo deu a notícia neste sábado (12), por meio de postagem no Instagram, e se declarou para a então companheira, assumindo a culpa pelo rompimento e se referindo a ela como a ‘mulher da vida dele’.

“Vai ser difícil, vai ser muito difícil aceitar isso tudo, tudo isso por culpa minha em errar contigo de forma sem prestar atenção nas minhas condutas”, começou ele. “Eu não vou me perdoar nunca por não ter a mulher da minha vida ao meu lado até o final da minha vida”.

Munhoz seguiu o desabafo afirmando que não sabe ‘o que será da vida dele de hoje em diante’ e pediu para que Rhayssa se lembrasse do amor dos dois.

“Como vc diz as vidas tomaram seguimentos diferentes, a minha eu não sei o que será de hoje em diante, mas não esqueça o que sempre dizemos um para o outro: ‘Eu não sei o que seria da minha vida sem você EU TE AMO'”, escreveu.Apesar do tom de despedida, o cantor deu a entender que ainda tem esperança de uma reconciliação. “Vou me cuidar ao máximo para que um dia possamos nos encontrar e continuar aquilo que juramos um para o outro, e nunca esqueça, minha pequena, não importa onde eu estiver vou te amar eternamente, o que tem dentro de mim será sempre seu”.

Rhayssa também se manifestou e afirmou que a decisão da separação foi tomada ‘com muita dor’ e, assim como Munhoz, também demonstrou todo o amor que sente por ele.

“Que este é o amor da minha vida isso todo mundo sabe né. O rapha é a pessoa com quem eu escolhi dividir minha vida, meus dias, meus sonhos. Me dediquei por completo a você e não me arrependo nenhum segundo disso, faria tudo igual novamente. Isso é o casamento!”, se declarou. “Neste momento das nossas vidas vamos seguir caminhos diferentes, com muita dor essa decisão foi tomada. Porém o nosso amor continuará lá, lindo como sempre foi”.

Munhoz e Rhayssa se casaram em fevereiro deste ano, em uma cerimônia para 150 convidados em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.