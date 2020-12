“Não há unanimidade”, diz Guinâncio, sobre eleição da Mesa Diretora

“Não há unanimidade”, afirmou o vereador Carlos Alberto Guinâncio Coelho, o subtenente Guinâncio (PSDB), eleito para o seu segundo mandato consecutivo para a Câmara de Rondonópolis. Ele se refere à eleição para a nova Mesa Diretora da Casa de Leis, que deve acontecer no próximo dia 1º de janeiro e até o momento tinha Roni Magnani (SD) como único candidato à presidência, que segundo o próprio já contaria com o apoio de 16 dos 21 vereadores.

“Nós entendemos que é importante ter uma outra chapa, até porque a unanimidade que se coloca não foi revelada nas urnas. Nós tivemos nove vereadores eleitos alinhados com o grupo do prefeito e doze vereadores eleitos no outro grupo. Então, o que desejamos, é de forma democrática, dizer aos demais vereadores e à sociedade que existe sim uma opção e que essa unanimidade ventilada aí aos quatro cantos não existe dentro da Casa de Leis”, declarou Guinâncio.

No entendimento o vereador tucano, não seria bom que tanto o Executivo quanto o Legislativo fossem comandados por membros do mesmo partido, no caso o Solidariedade, o que afetaria a imagem de independência dos poderes. “O que nós propomos é uma maior independência em relação ao Executivo, mas isso de maneira alguma é algo em desfavor da outra chapa”, pontuou Guinâncio.

Líder de um grupo de vereadores que se definem como independentes politicamente em relação à administração do prefeito reeleito José Carlos do Pátio, o parlamentar já antecipa que o grupo deve continuar unido durante o próximo mandato, para fazer o “contraponto” à gestão.

A chapa liderada por Guinâncio tem o próprio como candidato a presidente, os recém-eleitos Kalynka Meirelles (Republicanos) como vice, Paulo Schuh (DC) como primeiro-secretário e o médico Felipe Horta (Pode) como segundo-secretário.

Devolução da Verba Indenizatória

Único vereador da atual gestão que abriu mão dos R$ 10 mil mensais da Verba Indenizatória durante o atual mandato, Guinâncio diz ainda estar analisando se abrirá mão do recurso novamente. Isso porque agora será o único vereador de seu partido, contra três na atual legislatura, mas ele também cita o fato de não gostar de ver o recurso devolvido aos cofres da prefeitura, que segundo ele não tem atendido os seus pleitos.