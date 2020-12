Nas finais do estadual, União aguarda definição de adversário

Primeira das equipes mato-grossenses a conquistar uma vaga nas finais do Campeonato Mato-grossense de 2020, o União Esporte Clube aguarda a definição de quem será o seu adversário na decisão do título. A equipe conhecerá o adversário nessa quarta-feira (16), após partida decisiva entre Luverdense e Nova Mutum, e segue confiante na possibilidade de vitória e conquista do bicampeonato estadual.

De acordo com Edicarlos Olegini, o Gauchinho, presidente do União, a chegada à final do Estadual é resultado de um trabalho de longo prazo que visou levar a equipe à conquista do bicampeonato. “O União planejou chegar nessa final. Há quatro anos, quando a gente assumiu o comando da gestão do clube, nós planejamos retomar uma finalíssima com o União Esporte Clube, levar a cidade de Rondonópolis, levar o União de volta a uma final de campeonato”, declarou.

Ainda segundo Gauchinho, o foco da equipe que comanda é uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, que além de muita visibilidade, também rende um bom dinheiro para as equipes que avançam nas fases da competição e chegam a enfrentar grandes equipes do futebol brasileiro, além do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde. “Toda equipe que chega na final já tem uma vaga garantida e o fato de chegarmos na final já nos garante nessas três competições nacionais. Isso coloca o clube e Rondonópolis no cenário nacional, leva o nome da cidade por meio do esporte, de forma positiva. Estamos muito felizes e realizados com os objetivos alcançados”, continuou o dirigente.

Sobre a final, ele é enfático em ressaltar as qualidades do time e se mostra confiante nas chances de conquista do título. “Nós estamos preparados e o União tem condições reais de buscar esse título, o bicampeonato. Então, estamos aguardando (a definição do adversário), mas felizes com a meta alcançada, que é colocar o time no cenário nacional nas três competições. Agora, falta a cereja do bolo, que é buscar o título, que enaltece todo o trabalho planejado e a cidade. Nossos jogadores são aguerridos, estão treinando forte, é um time extremamente competitivo e vamos em busca desse título para Rondonópolis”, concluiu.

A primeira partida entre Luverdense e Nova Mutum aconteceu ontem (13), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, e terminou com o placar de 0 a 0. O jogo decisivo que irá definir o outro finalista será na próxima quarta (16), às 15h30, no estádio Valdir Wons, em Nova Mutum.

Já o primeiro jogo da final acontece nesse domingo (20), na cidade do adversário que passar pela semifinal, enquanto a finalíssima será em Rondonópolis, no domingo (23), por conta de a equipe ter feito a melhor campanha durante a competição.