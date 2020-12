Nego do Borel confirma fim do noivado com Duda Reis

O cantor Nego do Borel confirmou, nesta quarta-feira (23), que o seu noivado com Duda Reis chegou ao fim. Em nota à imprensa, o artista disse que a decisão foi “em comum acordo, de forma amigável e sem mágoas”.

Já nas redes sociais, o artista usou uma foto ao lado da modelo para se declarando para ela e lhe desejando sorte nessa nova fase. Nos stories, o artista compartilhou alguns cliques da última viagem ao lado de Duda.

“A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá. A menina do sorriso largo, abraço apertado, olhos azuis encantadores, guerreira, decidida e cheia de sonhos, será sempre lembrada com muito carinho. Ela faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e hoje se transformou numa grande amizade, que quero que dure para sempre!”, começou ele.

“Toda sorte do mundo para você, meu amor! Continue contando sempre comigo. Seguiremos em frente, mas teremos sempre um ao outro! ”, concluiu Nego do Borel.