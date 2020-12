Neurilan, o eterno presidente

Mesmo com briga jurídica e muita polêmica, o ex-prefeito de Nortelândia, Neurilan Fraga, foi eleito para mais um mandato de presidente frente à Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), que até sua ascensão tinha sido comandada somente por prefeitos no exercício do mandato. Essa é a quarta vez que Fraga é eleito para o cargo, se tornando uma espécie de eterno presidente da entidade que representa os municípios do estado.

Reeleito com 76 votos, contra 45 de Mauro Rosa, prefeito de Água Boa, Neurilan mostrou mais uma vez sua capacidade de articulação junto à prefeitos do estado, mas deixou claro principalmente seu apego ao cargo, se perpetuando no mesmo por quase uma década, já que seus três primeiros mandatos foram de dois anos cada, mas agora serão de três, totalizando 9 anos na presidência da AMM.

Ao todo, foram computados 121 votos de prefeitos, dos quais 42 foram online e os demais de forma presencial.