Nicette Bruno segue na UTI e apresenta ‘piora’

Nicette Bruno segue internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e de acordo com o boletim médico desta segunda-feira (14), a atriz apresenta “piora”.

O documento informou ainda que o estado de saúde da artista de 87 anos é “considerado grave”.

No sábado (12), a filha Beth Goulart usou as redes sociais para dizer sobre a falta que a mãe está fazendo, desde que foi internada no fim de novembro.

“Muita saudade de minha mãezinha, 17 dias sem poder vê-la, ouvir sua voz, sem poder dar carinho, sem poder tocar suas mãos, quanta saudade”, lamentou ela.

Beth seguiu o texto afirmando que o coronavírus é “cruel” e “nos afasta de quem amamos”, por isso, fez um apelo para que as pessoas se protejam. “Por favor tenham mais empatia, cuidem-se e protejam quem vocês amam, evitem aglomerações, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham isolamento social dentro do possível, usem máscara sempre”, pediu.