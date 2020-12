Novas regras são adotadas para combate de fraudes no FGTS

Novas regras são adotadas pela Caixa para combate a fraudes no saque de FGTS. Banco diz que intensificou junto com a PF a investigação de quadrilhas que usam informações pessoais de brasileiros para fraudar aplicativo.

A Caixa adotou novas medidas para conter as ações de fraudadores do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O banco afirma que trabalha junto com a Polícia Federal na investigação das quadrilhas que usam informações pessoais de brasileiros para fraudar o aplicativo Caixa Tem, usado para o depósito e a movimentação do benefício.

Ao baixar o aplicativo para ter acesso ao pagamento do FGTS, muitos trabalhadores têm se deparado com a informação de que o CPF (Cadastro de Pessoa Física) já foi cadastrado e o saque, efetuado.

O saque emergencial do FGTS começou a ser liberado em junho, de acordo com a data de aniversário, como medida para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia de coronavírus. O valor máximo de recebimento é de R$ 1.045 e tem previsão de beneficiar 60 milhões de trabalhadores, num total de R$ 37,8 bilhões.

Embora não divulgue o número de pessoas afetadas pela fraude, a Caixa orienta as vítimas de golpe a procurar uma agência para contestar o saque, portando documento de identificação e CPF. Caso o pedido seja negado, é possível solicitar reanálise na agência.

O banco afirma também que implementou novos critérios de segurança, como validação digital de dados dos clientes e documental por imagem, monitoramento de cadastros e transações, além de intensificar atuação junto à PF na investigação das quadrilhas.

Outra recomendação é que os trabalhadores utilizem apenas os canais oficiais do banco para obter informações sobre FGTS Emergencial e o auxílio emergencial.

PRINCIPAIS CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS

– Não forneça senhas ou outros dados de acesso em outros sites ou aplicativos.– O cliente deve estar sempre atento a qualquer atividade e situação não usual, e principalmente não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas e valores a receber.

– Desconfiar de informações sensacionalistas e de “oportunidades imperdíveis”.

– Links suspeitos podem levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário.

– Utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados.

– A Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual.

– A Caixa não envia SMS com link e só envia e-mails se o cliente autorizar.