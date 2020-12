Novatos ainda não foram chamados para discutir Mesa Diretora

Um grupo de vereadores novatos, eleitos no último dia 15 de novembro, tem procurado se articular para tomar pé dos trabalhos legislativos, mas tem encontrado dificuldades para se integrarem com os demais vereadores. Prova disso é o fato de que sequer foram chamados até o momento para discutir a nova Mesa Diretora da Câmara, que irá gestar o Parlamento rondonopolitano pelos próximos dois anos.

A eleição acontecerá no próximo dia 1º de janeiro, logo após a posse dos novos vereadores, e já uma forte articulação para eleger o vereador Roni Magnani, do Solidariedade, mesmo partido do prefeito José Carlos do Pátio, que elegeu a maior bancada para a próxima legislatura e o vereador mais votado, o próprio Magnani, e com justiça reivindica a presidência da Câmara.

Acontece que essas articulações já estão bastante adiantadas, mas até agora nenhum dos tais “novatos” foi convidado para participar das conversas e permanecem boiando sobre a eleição da Mesa, assim como sobre sua participação nas comissões e outros assuntos.

É claro que cabe aos próprios recém-eleitos procurarem se informar e participar das atividades do Parlamento, mas não custa nada aos veteranos que ajudem um pouco.

A Câmara de Rondonópolis passou por uma grande renovação, com a eleição de 13 novos vereadores para as 21 cadeiras do Parlamento.