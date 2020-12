Novos diretores da rede estadual de ensino terão curso de formação

Diretores nomeados para o biênio 2021/ 2022 participarão de um curso de formação no período de 11 a 15 de janeiro em Cuiabá. Será a primeira atividade dos novos gestores desde a nomeação que ocorrerá no dia 4 de janeiro.

O curso vem para a formação continuada desses gestores com relação às políticas educacionais. Inicialmente, o curso será de forma presencial, mas só haverá a confirmação dependendo da situação epidemiológica do Estado.

Segundo a secretária adjunta de Políticas Educacionais, Irene Costa, o curso vai tratar desde as orientações das políticas educacionais, passando pelas perspectivas de como organizar as escolas para o retorno às aulas de forma segura. Também como destaque, a implementação do Documento de Referência Curricular (DRC) de Mato Grosso tanto do ensino fundamental como do ensino médio.

“Vamos trabalhar o princípio da administração pública e situações voltadas para o planejamento do plano de ação da unidade escolar. Também trabalharemos organização e legislação, alimentação escolar e orientações relacionadas ao plano de trabalho que os diretores estarão apresentando para a comunidade escolar possa auxiliar de acordo com a necessidade de sua realidade.

Irene lembra que todo o trabalho do curso de formação estará voltado para atividades práticas para que consiga compreender o funcionamento das atividades relacionadas a função.

“Alguns já foram diretores, mas temos os novos que é a primeira vez na função de diretor. Por isso, tomamos esse cuidado de fazer essas oficinas práticas”, frisa.

O foco é oferecer aos novos diretores condições de planejar, o que planejar e quais as metas necessárias a serem traçadas para que todos possam colocar em prática os princípios das políticas educacionais.