Número de veículos leves aumenta durante três dias do feriado

O movimento na BR-163/MT durante o feriado de comemoração para a chegada de 2021 será mais tranquilo que o registrado no período natalino. De acordo com a estimativa da Rota do Oeste, a alta no fluxo de veículos leves deve ser registrada nesta quarta (30.12), quinta-feira (31.12) e no domingo (03.01). A previsão aponta para queda na presença dos veículos pesados durante todo o período.

Segundo a Concessionária, o fluxo de automóveis deve contar com um aumento médio de 15,8%, enquanto a queda de ‘pesados’ será de 59,4%, em média. De acordo com a estimativa, o menor movimento geral será na sexta-feira (01.01), quando a rodovia deve sofrer um esvaziamento de 77,5%, considerando todos os tipos de veículos.

Ainda assim, o gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, chama a atenção para os cuidados que devem ser adotados pelos motoristas profissionais e os eventuais, mesmo em dias com pouco movimento. Duas regras não devem ser esquecidas nunca: manutenção do veículo e respeito às leis de trânsito.

Ferreira lembra ainda sobre a importância de dirigir com segurança e tranquilidade. “A palavra-chave para um percurso tranquilo é “planejamento”. Verifique os itens de segurança, saiba o trajeto que vai percorrer, o horário de saída e, se possível, os locais onde estão os postos de combustível. Viaje com calma, em família, pensando que este é um período de celebração. Não se arrisque na rodovia. Vá e volte em segurança”.

Para esta quarta-feira (30.12), a Rota do Oeste espera um aumento de 79% com relação aos automóveis na rodovia. Na quinta-feira (31.12), o crescimento estimado é de 51,8%. Já no domingo (03.01), a estimativa é de 16,5% de aumento. Nos outros dias, a queda deve ser de 43,7% na sexta-feira (01.01) e 24,6% no sábado (02.01).

A queda no fluxo de carretas e caminhões na BR-163/MT pode chegar até 83,3% no primeiro dia do ano. Nesta quarta-feira, a redução estimada é de 36%. Para quinta-feira, a previsão é uma diminuição de 61%, de 67% no sábado e de 47% no domingo.

Todas as equipes da Rota do Oeste seguem presentes ao longo do trecho de concessão para prestar todo o auxílio necessário aos usuários. São mais de 70 veículos para realizar os atendimentos voltados aos usuários.

O suporte pode ser acionado via 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia. Além de solicitar atendimento, neste canal de contato os motoristas podem obter informações momentâneas sobre as condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outros.