Neste domingo (6/12), durante a Hora do Faro, Jakelyne Oliveira, recém-eliminada de A Fazenda 12, afirmou que Mariano a fez mais feliz do que seu ex Henri Castelli: “O Henri me fez feliz, mas não tão feliz quanto o Mariano em 2 meses”.

A modelo aproveitou para lembrar que seu namoro com o ator foi relâmpago, tendo durado apenas 2 meses, e que não há desavenças entre eles. Hoje, ainda são amigos, mas revelou que à época não sentia mais que eram para ficar juntos como casal.