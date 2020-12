Obras avançam em vários bairros de Rondonópolis

O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou, nesta semana, via Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, R$ 6,6 milhões para as obras de pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização dos bairros Sagrada Família, Maria Tereza, Maracanã, Morumbi e Cidade Salmen, além dos binários Sul e Norte, rua de acesso aos bairros Alfredo de Castro e Celina e avenida Daniel Clemente. Com isso, as obras ganham um novo ritmo em Rondonópolis.

Um exemplo são as obras dos binários Norte e Sul, que margeiam a avenida dos Estudantes, na região da Sagrada Família, onde a Prefeitura de Rondonópolis. Onde antes havia mato e erosões causadas pelas chuvas, agora é espaço de lazer para os moradores da cidade e de prática de exercícios físicos.

As obras de pavimentação da pista do Binário Sul, do trecho que vai das proximidades do Asilo dos Idosos até o Jardim Atlântico, já estão concluídas, restando realizar apenas os serviços de construção do meio-fio, calçadas e paisagismo.

Já na Binário Norte, que receberá obras entre as rotatórias de acesso ao Parque São Jorge e Cidade de Deus, já foram concluídas as obras de subleito e sub-base. Em seguida, serão realizados os serviços de construção de calçadas e de paisagismo.

No Parque Sagrada Família, as obras de drenagem e pavimentação já chegam a 30% do total, que preveem um total de 144.250 m2 de asfalto. O bairro é um dos mais antigos de Rondonópolis e sempre registrou problemas de inundação pelas águas das chuvas. A drenagem hoje executada vai resolver o problema.

A avenida Daniel Clemente também está sendo beneficiada com obras de recapeamento no trecho entre o viaduto sobre a BR-163/364 até o início da Rodovia do Peixe, onde se registra grande circulação de veículos já que a avenida serve de via de acesso a vários bairros e empresas instaladas no Distrito Industrial de Rondonópolis.

A liberação dos recursos de R$ 6,6 milhões foi confirmada pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT). Ao total, são R$ 56 milhões garantidos mediante emenda da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional.

“Estamos falando de obras de infraestrutura que darão um novo perfil a vários bairros de Rondonópolis”, garante o senador.