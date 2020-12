Ocupantes de veículo são parados por direção perigosa e PM descobre arma de fogo

Dois ocupantes de um veículo que trafegava alta velocidade neste sábado (12) pelas ruas de Rondonópolis foram detidos nesta manhã pela Polícia Militar.

Através de denúncia a Polícia foi chamada para atender uma ocorrência de direção perigosa. As informações eram que o motorista de um carro Fiat estaria dirigindo em alta velocidade pelas ruas e colocando a vida das pessoas em risco.

Com rondas a Polícia conseguiu identificar o veículo, deu ordem de parada, que foi atendida pelo motorista e ao fazer buscas pessoais aos ocupantes do carro, com a mulher foi encontrado um revólver de calibre 22 que estava em sua bolsa.

De imediato a Polícia deu voz de prisão aos ocupantes que foram detidos e encaminhados a 1° Delegacia de Polícia para as devidas providências.