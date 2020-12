‘Operação Final de Ano’ terá 1.500 policiais militares nas ruas

A Polícia Militar lança a Operação Final de Ano, nesta sexta-feira (18), às 14h, na Praça Alencastro em Cuiabá. Até o dia 02 de janeiro de 2021, serão empregados 1.500 policiais e 660 viaturas nas ruas nos 141 municípios, especialmente nas áreas comerciais.

A ação segue planejamento operacional do Comando Geral da PMMT e será executada com emprego de policiais dos 15 Comandos Regionais e do Comando Especializado (Batalhões Bope, Rotam, Ambiental, Cavalaria e Trânsito).

O reforço inclui no policiamento ostensivo das ruas, policiais que estão em funções administrativas nos quartéis. Em Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, esse número é estimado em 200 policiais.

Além do policiamento ostensivo de prevenção, com rondas e viaturas policiais parados em locais estratégicos, a ‘Operação Final de Ano’ prevê a adoção de ações estratégicas como bloqueio de vias para abordagem, revista e checagem de documentação de pessoas e veículos.

Também será feita a chamada “asfixia”, o que significa levar o maior número de possível de policiais para uma determinada área (bairro, avenida, praça) intensificando as abordagens, revistas e checagem.

A análise criminal, um serviço permanece da Polícia Militar que consiste em estudar os índices criminais(local, crimes que ocorrem, frequência, horário…), aponta os locais com necessidade dessa modalidade de atuação policial.