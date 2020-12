Pabllo Vittar ganha prêmio de Ícone Homens do Ano

Pabllo Vittar recebeu nesta quinta-feira (3) o troféu de Ícone do Ano na premiação Homens do Ano 2020, da revista GQ Brasil. Tá bom ou quer mais?

A cantora drag queen celebrou o resultado, afirmando que pode “caminhar pelo masculino, pelo feminino e ter sucesso em ambos”. O prêmio também foi comemorado e bastante comentado redes sociais afora.

Para a revista, Vittar disse (via Papel Pop):

“Ganhar um Men Of The Year é afirmar que posso, sim, caminhar pelo masculino, pelo feminino e ter sucesso em ambos. A cantora foi eleita Men of The Year na categoria Ícone, por sua contribuição à música pop brasileira, pela representatividade da comunidade LGBTQIA+ e pelo uso de sua voz na defesa da inclusão.”

E continuou:

“É isso mesmo minhas filhas, o viado de peruca ganhou o Ícone do ano pela revista GQ!. E eu quero agradecer à revista GQ por ser um porta-voz da nossa comunidade neste momento. E eu quero agradecer todos os meus fãs e oferecer esse premio a todos os homens e todas as mulheres desse meu Brasil que fazem parte dessa revolução e que lutam por dias melhores para a toda a nossa comunidade.”

Pabllo Vittar também estará na capa da publicação, e será a primeira drag queen a realizar o feito. Aí sim, hein?